В Пентагоне убеждены, что смогут предоставлять Украине то, в чем она нуждается для ведения боевых действий.

Пентагон имеет еще около 6 миллиардов долларов для предоставления Украине военной помощи. Такое заявление сделала представительница оборонного ведомства Сабрина Сингх.

"Что касается PDA (Presidential Drawdown Authority – программа "президентского изъятия" средств из американских запасов), у нас не закончились деньги. У нас еще есть деньги, которые мы обнаружили после пересчета, сделанного ранее в этом году. Вы знаете, что у нас есть около 6 миллиардов долларов – эти средства все еще доступны для использования в PDA", – заявила она во время брифинга.

Сингх подчеркнула, что это немаленькая сумма, поэтому в Пентагоне убеждены, что смогут предоставлять Украине то, в чем она нуждается для ведения боевых действий.

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Военная помощь Украине от США

За время полномасштабной войны России против Украины Соединенные Штаты оказали нашему государству поддержки больше, чем любой стране мира ранее. Общий объем помощи США Украине уже достиг $66,2 миллиарда, из которых $43,1 млрд – это военная помощь, $20,5 млрд – доля экономической поддержки и $2,6 млрд – гуманитарная помощь. Такого "инвестирования" не наблюдалось еще со времен плана Маршалла.

На днях Штаты должны объявить о новом пакете помощи для Украины. В него войдут, в частности, ракеты для систем Patriot. В то же время кассетных боеприпасов на этот раз не ожидается.

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