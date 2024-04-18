Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон объявил, что голосование по ряду законопроектов об иностранной помощи, включая финансирование для Украины, состоится в эту субботу, 20 апреля.

Действия Тегерана в отношении Израиля, в целом, спровоцировали большее внимание к безопасности. Мы увидели, что это было использовано нашими партнерами из США очень и очень правильно. То есть вопрос пакета помощи для нас, для Израиля, для Тайваня снова вышел на первый план.

То, что пакеты разделены (республиканцы постоянно меняли свои взгляды: то они хотели их делить, то хотели голосовать общим) - это уже чисто процедурное дело.

Важной составляющей консенсуса, о котором ранее говорили и Байден, и Чак Шумер, было то, что пакеты были разделены. Соответственно, будет голосоваться как то, что выгодно демократам, так и то, что выгодно республиканцам. То есть такой себе политический Qui pro Quo, услуга за услугу.

Почему пакеты будут выставлены на голосование в ближайшее время? Потому что это вопрос не только актуальности, это вопрос не только тематичности, это также вопрос политического выживания спикера Джонсона. Ему нужно найти поддержку в Конгрессе. И поэтому ему нужно как можно скорее выставить как можно больше таких законопроектов, которые позволят ему найти себе поддержку и голоса на случай вотума недоверия. Это, к слову, до сих пор актуальный для Джонсона вопрос, поскольку Марджори Тейлор Грин его все-таки не сняла. А заручиться поддержкой спикер может только работая четко, делая компромиссные движения, которые удовлетворят хотя бы какую-то часть Палаты представителей и дадут ему голоса.

Еще одна причина, почему сейчас вопрос этих законопроектов ускоряется, заключается в том, что оборонно-промышленный комплекс США уже требует у республиканской партии сделать какие-то активные шаги и поспособствовать тому, чтобы заказы были выставлены. Поскольку государственные заказы для ОПК - это почти 80% их доходов, вообще их оборотного капитала.

Ключевая часть оборонных заказов на 2024 год - это как раз внешняя помощь в сфере безопасности. То есть Израилю, Украине, Тайваню и так далее.

И пока нет этих больших пакетов, пока нет заявления о том, что они будут на голосовании, у американских ОПК-предприятий просто нет понимания, какие им закладывать бюджеты и с чем им работать весь год.

То есть, для США это вопрос не только политической целесообразности, а это вопрос также экономической необходимости. И это указывает на то, что эти пакеты довольно скоро можно будет выставлять на голосование.

Многие считают, что из-за разделения пакетов США поддержат всех, кроме Украины. Но это очень маловероятный сценарий. Поскольку тогда бы демократы не были так спокойны и не говорили бы ни о каких компромиссах. То есть, если бы не было убежденности в том, что выставят на голосование абсолютно все, тогда бы действительно не было разговоров о консенсусе и об определенном взаимопонимании. Поэтому голосовать точно будут за все. И пока мы видим, что голосов за пакет поддержки для Украины должно хватить.

Александр Краев, директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская Призма"