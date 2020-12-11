В этом году городок бизнесмена Галф-Бриз пострадал не только от пандемии коронавируса, но и от урагана "Салли".

74-летний Майкл Эсмонд, бизнесмен из города Галф-Бриз во Флориде, оплатил долги за коммунальные услуги 114 семьям, которые живут по соседству.

Об этом сообщает Meduza.

В этом году Галф-Бриз пострадал не только от пандемии коронавируса, но и от урагана «Салли». Власти города пообещали жителям не отключать воду, газ и канализацию, пока они не просрочили платеж более чем на 60 дней. Но многие не смогли заплатить даже 100 долларов.

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На помощь пришел Эсмонд, который и заплатил в общей суме более семи с половиной тысяч долларов.

Бизнесмен, который занимается строительством и ремонтом бассейнов, признался, что у него выдался успешный год, поэтому он и решил помочь соседям.

Отмечается, Эсмонд выручает жителей своего города не впервые: в прошлом году он оплатил счета 36 семей на сумму 4600 долларов.

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Автор: УНИАН