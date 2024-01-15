Правительство Туска хочет вернуть пошлины и квоты на украинский экспорт в ЕС.

На фоне обещаний о приверженности поддержке Украины новое правительство Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском намерено сохранить протекционистскую политику своих предшественников и будет выступать против продления соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

Ожидается, что Европейская комиссия предложит странам-членам ЕС продлить до июня 2025 года действие соглашения, согласно которому Украину временно освободили от таможенных тарифов и квот на экспорт в ЕС из-за российского вторжения. Впрочем, решение будет приниматься по принципу большинства голосов, поэтому позиция Польши не повлияет на результат, отмечает FT.

"Интересы польских фермеров, наша продовольственная безопасность и прибыльное производство являются приоритетом", — заявил на днях заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

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Журналисты отметили, что стремление правительства Дональда Туска продолжить политику своих предшественников из правопопулистской партии "Право и справедливость" противоречит тому обещанию, которое он давал всего месяц назад, вступая в полномочия.

"Это подчеркивает сложность для польского премьер-министра найти баланс между его проевропейской программой и интересами фермеров и перевозчиков, которые хотят сохранить запрет на импорт и блокируют пункты пропуска страны с Украиной с ноября, чтобы заставить правительство поддержать свои требования", – говорится в публикации.

Издание напоминает, что после вступления в должность Туск не решился отдать приказ польской полиции и пограничникам о силовом разблокировании границы.

В пятницу Туск заявил, что Польша продолжит оказывать полную поддержку Украине в ее войне против России, но он также пообещал защищать ключевые сектора польской экономики от нечестной конкуренции. При этом он повторил тезис своих предшественников о том, что помощь ЕС сельскому хозяйству Украины является стимулом для агро-олигархов, а не мелких фермеров.

Украинско-польские отношения: последние новости

Как писал УНИАН, в начале января правительство Польши пришло к согласию с польскими фермерами, которые блокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной. В обмен на льготы и гранты фермеры согласились прекратить протест.

Однако до сих пор продолжают блокировать границу польские перевозчики, которым также не нравится конкуренция со стороны Украины. По данным ГПСУ, по состоянию на утро 15 января на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда примерно 1200 грузовых транспортных средств в направлениях на Раву-Русскую, Краковец и Ягодин.

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