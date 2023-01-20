Украинских воинов хотят также вооружить.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава продолжает поддерживать Украину. В частности Польша планирует обучить танковую бригаду Вооруженных сил Украины в рамках нового пакета поддержки.

"В рамках нового пакета поддержки для Украины я представил нашу польскую поддержку, которая заключается в том, что до конца марта мы сможем как вооружить, так и обучить украинских солдат", - написал он в Twitter.

По словам Блащак, вместо переданных Украине танков Т-72 и боевых машин пехоты, армия Польши получит корейские танки К-2 и гаубицы К-9. Кроме того, полякам передадут танки Abrams и реактивной артиллерии HIMARS.

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Война в Украине: помощь от Польши

Как ранее сообщал УНИАН, Варшава забронировала Украине целую роту немецких танков, но без разрешения Германии передать их Украине не может. Премьер Польши Матеуш Моравецкий рассчитывает на поставку Украине не менее 100 боевых танков. Позже Моравецкий заявил, что Варшава может отправить свои танки независимо от того, получит она разрешение от Германии или нет.

В четверг, 19 января, девять стран пообещали оказывать Украине беспрецедентную оборонную поддержку для ее успеха в отражении российской агрессии и изгнании российских войск с оккупированных территорий. Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны Эстонии, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и представителей Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии, которое получило название "Таллиннские обязательства".

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