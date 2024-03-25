В Сейме страны уверены, что армия действовала верно, не сбив ракету.

Спикер Сейма Шимон Головня объяснил, почему их военные не сбили российскую ракету, которая залетела на территорию Польши во время массированного обстрела Украины.

Как сообщает PolskieRadio, по словам Головни, любые действия, связанные с перехватом и сбитием ракет, которые нарушают польское воздушное пространство, следует осуществлять таким образом, чтобы не нанести вред гражданскому населению. Как он отметил, "сбить такую ракету означает, что ее обломки должны куда-то упасть, это становится неконтролируемым и гораздо более сложным процессом".

"Я абсолютно убежден, что армия вела себя здесь именно так, как и должна была вести себя", - утверждает спикер Сейма.

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В Варшаве не исключают что подобные инциденты будут повторяться до конца войны в Украине. Головня отметил, что важнейшими задачами для Польши является безопасность и работа систем, а также их совершенствование для предотвращения угроз. На это, подчеркнул он, не стоит жалеть "ни сил, ни денег".

"Самое главное - умеем ли мы реагировать на такие ситуации, и оказалось, что умеем", - считает спикер.

Российская ракета залетела в Польшу - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 марта во время массированного обстрела Украины ракета РФ залетела в Польшу. Она попала в воздушное пространство в районе села Осердув Люблинского воеводства на 39 секунд.

В Минобороны страны заявили, что о намерении усилить присутствие своих войск на востоке - в частности, в приграничных районах с Беларусью, Россией, Литвой и Украиной.

В Вооруженных силах Польши заявили: польское командование знало, что российская ракета, которая утром пролетела через Люблинскую область, вернется в Украину.

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