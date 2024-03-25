Ландсбергис считает, что Вооруженные силы этих стран должны сбивать вражеские цели.

В Литве призвали сбивать российские ракеты или беспилотные летательные аппараты, которые пересекают границу страны-члена НАТО.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, комментируя инцидент в Польше, отметил, что это происходит не впервые. "Был ряд нарушений воздушного пространства в Румынии, и это не первый случай нарушения воздушного пространства Польши. Можно сказать, что один раз - это ошибка, но если мы позволим этому произойти, то это будет звучать как приглашение", - сказал он в интервью Fox News.

Ландсбергис считает, что союзникам следует изменить позицию по этому вопросу. "Мы должны послать очень четкий сигнал, что если это повторится, то ракеты, беспилотники будут сбиты", - добавил он.

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Российская ракета залетела в Польшу: что известно

Напомним, 24 марта российская оккупационная армия снова массированно обстреляла Украину, под ударом оказалась и Львовская область. Сообщалось, что одна из ракет более полуминуты находилась на территории Польши, после чего снова изменила курс.

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши сказали, что не сбивали ее, поскольку знали, что она вернется в Украину.

Они объяснили, что сбивание ракеты могло бы подвергнуть риску местных жителей, поскольку ее остатки упали бы на территории Польши.

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