США и Польша договорились об усилении военного сотрудничества

В Польше будет создано выдвинутое командование V корпуса армии США.

США и Польша в Варшаве подписали соглашение о военном сотрудничестве, предполагающее усиление американского присутствия в стране.

Читайте такжеПольша договорилась с США о размещении в стране постоянного военного контингентаС американской стороны договор подписал госсекретарь Майк Помпео, с польской - министр национальной обороны Мариуш Блащак, передает Польское радио.

В Польше будет также создано выдвинутое командование V корпуса армии США. Польша обязалась оплатить расходы по отправке военных и строительству всей инфраструктуры. Американская база, как и служашие там солдаты, не будут входить в польскую юрисдикцию.

Президент Польши Анджей Дуда назвал договор о военном сотрудничестве между Польшей и США гарантией безопасности Польши и всего региона.

«В военном значении это, безусловно, означает уже сегодня повышение безопасности для государств Балтии, для всех наших соседей. Но и в области энергетики в будущем это будет означать большую безопасность в нашем регионе также для Украины», - отметил Дуда.

Польша и США: что было раньше

В 2019 году президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда уже подписали декларацию об усилении военного присутствия США в Польше. Она предусматривает увеличение численности американских военных на тысячу человек. В настоящее время там находится около 5 тыс. военных.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут сократить число военнослужащих в Германии с 52 тыс. до 25 тыс. По его словам, часть войск могут перебросить в другие страны, например в Польшу.

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