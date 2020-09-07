В управлении Верховного комиссара ООН считают, что Россия "несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для населения Крыма".

Ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей оккупированного Крыма лежит как на России, так и на Украине. Однако «главную ответственность за обеспечение доступа к воде» несет РФ.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму ввели жесткий этап ограничений подачи водыОб этом заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

"Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни", - сказано в заявлении Тросселл.

По ее словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что Россия "несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для населения Крыма".

"Мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории», - сказала Тросселл, передают «РИА Новости». Она подчеркнула, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека выступает за территориальную целостность Украины.

Проблема подачи воды в оккупированный Крым:

Украина обеспечивала до 85% потребностей ныне оккупированного Россией полуострова в пресной воде.

Украина прекратила подачу воды после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

В августе этого года на полуострове пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и Тонас.

В водохранилищах, питающих Симферополь, осталось около 20% запасов воды.

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Автор: УНИАН