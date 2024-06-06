Президент США Джо Байден в интервью ТIМЕ заявил, что никогда не был готов поддержать "натоизацию Украины". Он отметил, что Штаты будут поставлять Украине вооружение для того, чтобы украинцы "могли себя оборонять в будущем".

Сейчас трудно сказать наверняка, что имел в виду Байден в этом интервью. По словам одного из представителей Государственного департамента по поводу этого интервью, американский президент не верит, что Украина сейчас готова к членству в НАТО, о чем он повторял много раз. В то же время верит, что будущее Украины в НАТО.

Поэтому можем говорить, что президент США в краткосрочной, а, возможно, и среднесрочной перспективе не видит присоединения Украины к Альянсу, однако не исключает, что рано или поздно - когда для этого будет возможность - наше государство к НАТО присоединится.

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Очевидно, по состоянию на сегодня говорить о вступлении Украины в блок не стоит.

Когда в стране происходят боевые действия, это абсолютно нереалистично. Что касается дальнейшей перспективы, то это будет зависеть от того, насколько союзники Украины будут готовы сделать этот шаг.

Не исключено, что американский президент также имел в виду невозможность вступления Украины, учитывая предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне. Наши партнеры уже давно отмечали, что не стоит ожидать каких-то реальных обещаний относительно того, что мы станем членом Альянса в обозримом будущем. То есть, на саммите, возможно, появятся какие-то формулировки по этому поводу, но точных временных промежутков [присоединения Украины к Альянсу] мы не увидим.

Еще один возможный вариант, что такие слова Джо Байдена прозвучали в контексте потенциальных мирных переговоров с Россией.

То есть, американцы пока предпочитают не говорить о евроатлантических перспективах Украины, учитывая вероятные будущие договоренности между сторонами российско-украинской войны.

Президент США, возможно, еще колеблется. Но посмотрим, что будет прописано в будущем соглашении по безопасности между Киевом и Вашингтоном.

Станислав Желиховский, кандидат политических наук, член-корреспондент Украинской академии геополитики и геостратегии