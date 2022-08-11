По его словам, именно предоставление Украине современного оружия означает тектонический сдвиг, ведь буквально год назад это было невозможно.

Мир не готовился к большой войне, поэтому не стоит ожидать быстрого перевооружение Вооруженных сил Украины. Вероятнее всего, оно будет уже после окончания широкомасштабной войны с Россией.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр обороны Алексей Резников.

На вопрос о том, как переломить ситуацию на фронте, когда Украине дают современное вооружение в небольших количествах, и достичь системного масштабного перевооружения, Резников заявил: "Чтобы не было иллюзий, в ближайшее время не сломаем".

По его словам, именно предоставление Украине современного оружия означает тектонический сдвиг, ведь буквально год назад это было невозможно.

"Но дело в том, что подавляющая часть мира действительно не готовилась к третьей мировой войне. Они уже все были уверены, что войны не будет большой. Поэтому сегодня, чтобы просто дать нам какое-то вооружение, его на складах так много нет. Об этом даже Кристине Ламбрехт, министр обороны Германии, открыто говорит", - сказал Резников.

Министр обороны отметил, что ранее западное оружие с россиянами не воевало. По его словам, Украина сегодня действительно, по сути, стала полигоном испытаний в боевом режиме.

В то же время Резников считает, что переход на системное перевооружение ВСУ произойдет уже после окончания войны с Россией. По его словам, для НАТО очевидно, что Украина является "восточным щитом, который надо вооружать и оснащать, чтобы им спокойно спалось".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что на сегодня боевой и военный опыт получают около миллиона граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 августа координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал о новом пакете помощи для Украины на сумму $550 млн. В частности, он предусматривает предоставление боеприпасов для HIMARS и артиллерийских систем калибра 155 мм.

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