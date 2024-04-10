Американского политика пригласили приехать в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "мирный план" Дональда Трампа по завершению войны, который опубликовали в СМИ, примитивным.

"Если речь идет о том, что мы просто отдадим наши территории, и если это идея, то это очень примитивная идея. Если у Трампа действительно есть свой подход к быстрому завершению войны, то я был бы очень рад выслушать эту идею. Но нам нужны сильные аргументы. Нам не нужна фантастическая идея, нам нужна реальная идея. На кону человеческие жизни, мы не можем шутить и рисковать", - сказал он в интервью BILD.

Зеленский в очередной раз напомнил, что Украина не хочет уступать свои территории и вести переговоры с Путиным, поскольку ему нельзя доверять. "Мы можем договориться о чем угодно, но вопрос в том, будет ли он этого придерживаться", - добавил президент.

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Также он сообщил, что Трампа приглашали в Украину как публично, так и непублично. "Чтобы он своими глазами увидел ситуацию и сделал определенные выводы. Я точно готов встретиться с ним. Трамп сказал, что он хочет, но не знает, когда сможет это сделать", - сказал Зеленский.

План Трампа по завершению войны: что известно

Экс-президент Соединенных Штатов неоднократно обещал закончить войну в Украине за 24 часа в случае своей победы на осенних выборах.

Политик отказывался раскрывать детали плана, однако говорил, что намерен посадить Владимира Зеленского и Путина за стол переговоров и заключить "справедливое соглашение".

Недавно венгерский премьер Виктор Орбан встретился с Трампом. После встречи он сказал, что в случае победы тот не даст ни копейки на войну.

На днях The Washington Post сообщила, что Трамп хочет склонить Украину к территориальным уступкам. В предвыборном штабе политика назвали это фейком.

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