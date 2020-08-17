"Политическими моментами мы не интересовались": российское ТВ показало интервью высланных из Беларуси "вагнеровцев"

Мужчины на видео российского «Первого канала» говорят, что работу «охраны» им якобы предлагал некий «куратор», который звонил из сирийского номера.

Российский государственный «Первый канал» вечером 16 августа показал интервью с мужчинами, которых представили высланными из Беларуси руссиянами.

Читайте такжеЛукашенко рассказал в письме от Путина по задержанным боевикам "Вагнера" Интервью снято на улице, его дают двое мужчин в масках и кепках, надвинутых на глаза, также в кадре присутствует еще один человек в кепке, маске и солнцезащитных очках.

Ведущий не называет их имен и не говорит, что они являются боевиками ЧВК "Вагнера", как ранее заявляла белорусские власти. Их представляют как «русских, которые стали жертвами провокации украинских спецслужб». Эту же версию ранее в течение недели распространяли и другие провластные медиа в России, сообщает телеканал «Настоящее время».

Мужчины на видео «Первого канала» говорят, что работу «охраны» им якобы предлагал некий «куратор», который звонил из сирийского номера. Издание «Комсомольская правда», которое цитируют авторы интервью, ранее рассказывало, что работа по охране нефтяных месторождений якобы должна была быть в Ливии и Венесуэле. «Куратор» отдельно интересовался у россиян о том, принимали ли они участие в боевых действиях на Донбассе, говорится в репортаже.

В Беларуси мужчины застряли, по их словам, из-за того, что женщина, которая занималась логистикой их поездки, сказала им, что не может состыковать рейсы для большой группы. Она представилась россиянам сотрудницей российского посольства Ларисой Самариной и якобы отправила им фото своего бейджа. «Но на фото не она», - подчеркнул один из задержанных.

«Она сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск-Стамбул, Стамбул -Гавана, Гавана-Каракас. Сказала, что закажет нам новые билеты. После чего предложила нам санаторий в Беларуси», - рассказал собеседник "Первого канала".

О предстоящих выборах президента Беларуси, по словам мужчин, они раньше ничего не знали и узнали когда уже находились в стране. «Политическими моментами не интересовались, потому что у нас это просто была транзитная страна, дружественная страна по отношению к Российской Федерации, - сказал один из них. - Ребята узнали, когда пошли в магазин, там висит плакат, будут выборы президента».

Задержание "вагнеровцев" под Минском: история

29 июля в санатории под Минском задержали 33 российских граждан. Белорусские власти заявили, что подозревают их в подготовке беспорядков накануне выборов, а президент Александр Лукашенко тогда назвал задержание россиян с ЧВК «Вагнера» «чрезвычайным событием» и заявил о «грязных намерениях» России.

Однако никаких обвинений им официально так и не выдвинули, а через две недели 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, имея гражданство и этой страны.

14 августа Генпрокуратура России сообщила, что ранее задержанные находятся на российской территории.

При этом Украина просила Беларусь выдать ей 28 из 33 задержанных за их участие в боях на Донбассе против украинской армии.

Украинские силовики официально не комментировали причастность к задержанию боевиков в Беларуси.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал решение белорусских властей о возвращении в Россию задержанных боевиков российской ЧВК «Вагнера» и заявил, что «последствия этого решения будут трагическими».

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