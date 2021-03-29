Всего в результате аварии погибли пять человек.

В результате крушения вертолета на Аляске 27 марта погиб 56-летний миллиардер Петр Келлнер, который был самым богатым человеком Чехии.

Об этом сообщают издания The Washington Post и Associated Press.

Согласно сообщениям СМИ, вертолет вылетел на экскурсию из местного горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge: в целом среди погибших пилот и четверо пассажиров, Келлнер был среди них. В авиактастрофе одному человеку удалось выжить, сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии в больнице. Катастрофа произошла еще 27 марта, но сообщения о ней поступили только сегодня.

В компании PPF Group N. V., основателем которой и главным акционером был Келлнер, подтвердили гибель миллиардера и сообщили, что церемония захоронения миллиардера состоится "в ближайшем семейном кругу".

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Петр Келлнер: что о нем известно

Петр Келлнер в 90-х годах стал одним из основателей международной инвестиционно-финансовой группы PPF Group N. V., которая делала инвестиции в отраслях страхования, финансов, телекоммуникаций и тому подобное.

В 2019 году Келлнер контролировал 98,93% финансовой группы. Издание Forbes оценивало состояние Келлнера в $17,5 млрд. и он в течение 15 лет попадал в перечень богатейших людей мира.

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Автор: Олег Давыгора