Заразил жену: стало известно о состоянии инфицированного COVID-19 Пескова

Песков находится сейчас в больнице, чтобы предотвратить риск инфицирования членов семьи.

Жена пресс-секретаря российского президента Татьяна Навка тоже госпитализирована с коронавирусом. Она рассказала о физическом состоянии своего мужа.

Об этом она сообщила Daily Storm.

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«Мы под контролем у врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя. У меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, женщины переносят это легче, наверное, это так. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», – рассказала женщина.

Она отметила, что Песков находится сейчас в больнице, чтобы предотвратить риск инфицирования членов семьи.

«Мой муж работает. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, поскольку он первый заболел, принес с работы», – отметила Нявка.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков инфицировался COVID-19.

Ранее коронавирусом инфицировался премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда он предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы правительства на период его болезни.

Как сообщал УНИАН, Россия вышла на вторую позицию по количеству больных коронавирусом в мире. Сейчас РФ опережают только США. 9 мая в России состоялся ежегодный парад ко Дню победы, участники которого в основном были без масок. На то время в стране было уже 198 676 инфицированных коронавирусом.