По словам чиновников, это историческое решение положит конец многолетней правовой неразберихе и обеспечит чувство безопасности и равные права для каждого гражданина.

В Эстонии вступил в силу Закон о равноправии в браке. Согласно документу, брак могут заключать двое совершеннолетних людей независимо от их пола. Об этом сообщает портал Delfi.

По словам министра социальной защиты страны Сигне Риисало, это историческое решение положит конец многолетней правовой неразберихе и обеспечит чувство безопасности и равные права для каждого жителя Эстонии.

"Законы создают ясность и влияют на наши установки. Я надеюсь, что исчезнут и необоснованные страхи, а критики этого решения поймут, что оно не только ничего ни у кого не отнимает, но и дает что-то очень важное многим из нас", - сказала чиновник.

Отмечается, что кроме брака, отныне эстонцы также имеют возможность заключить договор о совместном проживании. Таким соглашением зарегистрированным партнерам гарантируется право голоса при принятии решений относительно их партнера и, в случае необходимости, право на получение субсидий и помощи. Парам, заключившим договор о совместном проживании, также предоставляется возможность женитьбы в упрощенном порядке.

"При заключении брака и зарегистрированном совместном проживании пары имеют права и обязанности, которые не распространяются на пары, состоящие в отношениях, а не в браке. В основном они связаны с получением помощи, собственности, жилья и установлением происхождения. Например, в случае смерти зарегистрированного партнера или супруга это помогает избежать ситуации, когда при отсутствии завещания сожитель не имеет права наследования, и все активы автоматически переходят к родственникам партнера", - уточняет издание.

ЛГБТ-браки: последние новости

Непал стал первой страной Южной Азии, которая зарегистрировала однополые браки. Рам Бахадур (Майя) Гурунг, 36-летняя трансгендерная женщина, которая не изменила свой пол в официальных документах, и Сурендра Пандей, 26 лет, который идентифицирует себя как мужчина, зарегистрировали свой брак в управлении волости Дорди на западе страны.

Также УНИАН сообщал, что Папа Римский назвал условие для получения благословения однополыми парами.

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