Понтифик отметил, что церковь "расширила и обогатила" свое понимание того, что такое благословение.

Ватикан официально разрешил католическому духовенству благословлять гомосексуальные пары.

Как сообщает BILD, Религиозное управление Ватикана опубликовало соответствующую декларацию. Папа Римский Франциск, отпраздновавший накануне свой 87-й день рождения, одобрил это решение.

В феврале 2021 года религиозный орган Ватикана объявил, что благословение гомосексуальных пар в католической церкви невозможно. Теперь в Ватикане заявили, что церковь "расширила и обогатила" свое понимание того, что такое благословение.

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"Можно благословлять пары в нестандартных ситуациях и пары одного пола, не подтверждая этим официально их статус и не изменяя каким-то образом древнее учение Церкви о браке", - говорится в декларации.

Легализация однополых браков

В 2021 году Швейцария легализовала однополые браки. Правительство страны приняло это решение на основании результатов референдума. Легализацию однополых браков поддержали почти две трети избирателей.

Однополые браки в Словении были легализованы 9 июля 2022 года.

В сентябре 2022 года на Кубе легализовали однополые браки. ЛГБТ-парам также было разрешено усыновлять детей.

В декабре 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о признании однополых браков.

В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации партнерств для однополых пар.

В июне 2023 года Эстония первой из балтийских стран легализовала однополые браки. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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