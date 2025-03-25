В Эр-Рияде с 23 марта проходили переговоры украинской и американской, а также американской и российской делегаций. Министр обороны Украины Рустем Умеров в частности сообщил, что диалог с США был эффективным. После переговоров представителей США и РФ, которые продолжались целый день 24 марта, стало известно, что украинская делегация останется в Саудовской Аравии еще на один день, чтобы снова встретиться с американскими коллегами.

Параллельно американские медиа сообщают, что отчеты, предоставленные администрации президента США Дональда Трампа технической группой США в Эр-Рияде, кажутся оптимистичными. Официальное заявление может появиться уже через несколько часов. Но уже сейчас можно говорить о логике действий россиян, которая сводится к формуле: предлагать много, просить невозможное, тянуть время.

Итак, как это работает?

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Путин предлагает американцам ряд высокомаржинальных сделок.

Я неоднократно писал и говорил: предложение РФ сводится к тому, что американцам предлагают не просто войти в добычу и разработку Арктики, им отдают посредничество в торговле подсанкционными товарами в недружественных странах (прежде всего - Европейским Союзом). При этом, Путин решил подыграть логике Трампа. И поэтому он готов говорить, как говорят, даже о долях в "Росатоме" и "Роскосмосе". И это главный фактор давления на Трампа. На кону, повторюсь, десятки миллиардов долларов по году.

В обмен российский диктатор просит две вещи: снятие санкций и признание российскими украинских территорий. И параллельно тянет время. Зачем?

Во-первых, Путин хочет провести летнюю военную кампанию, потому что считает, что мы посыплемся (и это последняя кампания возможна без мобилизации).

Во-вторых, ему нужно подготовить Россию к мирной жизни и особенно нужно закрыть вопрос с возможным молчаливым сопротивлением 30-35% ура-патриотов, которые уже являются костяком антипутинского ура-патриотического меньшинства. Но меньшинства, теоретически, готового к агрессии.

В-третьих, он готовится к тому, что Трамп споткнется.

И его главная внешняя игра - стать нужным одновременно и США, и Китаю перед их предстоящими переговорами.

Это тот внешнеполитический фактор, на который мы должны особо обратить внимание. И здесь поле игры - мир.

И уже писал об игре на Черном море, то же самое Путин будет пробовать делать в Иране, в Африке (прежде всего регион Сахель), попытается что-то сыграть в Латинской Америке, хотя здесь шансов мало...

Быстрого мира не будет (его вероятность низкая). Но, кроме военной и дипломатической кампании, нам явно не хватает информационной кампании в США "Путин манипулирует Трампом".

Дело в том, что у Путина есть до двух месяцев, когда он может тянуть время и найти такие точки влияния на Трампа, которые позволят последнему закрыть глаза на манипуляции. Дольше тянуть время будет нереалистично - это станет слишком заметным. И у Трампа будет два варианта: либо вводить санкции против России, либо переключиться на что-то другое. Украине нельзя допустить переключения на что-то другое.

Вадим Денисенко, политолог