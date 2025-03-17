Разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным может состояться во вторник, 18 марта. Накануне, после заседания глав МИД стран ЕС, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Трамп должен отговорить Путина от некоторых "абсурдных требований" в отношении Украины, в частности речь о захвате и демилитаризации очередных ее территорий. В свою очередь, министр МИД Украины назвал три принципиальных вопроса, которые являются неизменными "красными линиями" и не подлежат обсуждению.

Очевидно, Россия будет требовать максимального. И это понятно. Но получит ли желаемое? К примеру, если говорим об обороноспособности, о прихоти Путина о прекращении Украине поставок оружия, то эта "красная линия" вряд ли будет пересечена. В ЕС (в частности президент Франции Эммануэль Макрон) уже заявили, что Европа не будет прекращать поставки. Так же Соединенные Штаты - если США будет выгодно продавать нам оружие, то они будут поддерживать "красные линии" Украины (потому что это просто в интересах Америки, американского ВПК).

Или вопрос размещения в Украине иностранного контингента - будь то европейских государств или стран-членов НАТО.

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Есть четкая позиция: Украина - суверенное государство, поэтому никто такое решение не собирается согласовывать с Путиным.

Далее - история относительно вступления или не вступления в НАТО. Во-первых, учитывая позицию Трампа, о которой он неоднократно заявлял, здесь, вероятно, будут проблемы. Но, во-вторых, у нас есть суверенное право создавать союзы с отдельными странами-членами Альянса. И такие ситуативные союзы уже приходят на смену тем институтам, которые образовались после окончания Второй мировой войны.

При этом, не стоит забывать, что эту историю новых альянсов, новых содружеств первыми запустили как раз Соединенные Штаты: трехсторонний оборонный пакт AUKUS был подписан Байденом с Австралией, Новой Зеландией и Великобританией. Такие форматы нам надо будет развивать. И их никто не может запретить.

Самая тяжелая тема - тема оккупированных территорий. Пока не было признаков того, что американская сторона будет требовать признания их российскими. Это, очевидно, действительно "красная линия", причем не только для Украины, но и для международного сообщества. Ведь изменение послевоенных границ, которые были зафиксированы в международных соглашениях, и их признание - это полное разрушение действующего мирового порядка.

Но здесь важно не забывать, что разрушить его пытается не только Путин, но и Трамп.

Его амбиции, шаги и заявления об аннексии Гренландии, предложения сделать Канаду 51-м штатом Соединенных Штатов, вполне соответствуют концепции Путина - экспансионизма, изменения границ... Но, повторюсь, пока заявлений с американской стороны о том, что они будут требовать от Украины признать "новые границы", не было. По этому вопросу у нас есть консенсус с большинством союзников.

Однако, учитывая то, что мы не можем самостоятельно вернуть оккупированные Россией территории военным путем, должны быть готовы к тому, что нам выдвинут требования о том, что они пока будут оставаться под контролем РФ. Очевидно, что нас это не устраивает, мы не можем быть довольны таким положением вещей, но, возможно, придется пойти на это, если Трамп будет на нас давить и шантажировать (что он уже делал). Ведь, в случае, если США прекратят военную помощь, мы можем потерять еще больше территорий.

Поэтому сохранение наших "красных линий" - это не только вопрос дипломатического таланта. В общем надо готовиться к тому, что нам будет трудно.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины