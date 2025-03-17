Глава МИД Польши пожелал президенту США успехов в переговорах с российским диктатором.

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с российским правителем Владимиром Путиным во вторник, 18 марта, должен отговорить его от некоторых "абсурдных требований", в частности захвата и демилитаризации всей Украины или планов захватить очередные ее территории. Об этом после заседания глав МИД стран ЕС сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Wnp.pl.

Сикорский в Брюсселе заявил, что желает успеха Трампу во время его телефонного разговора с Путиным, и выразил надежду, что президенту США удастся убедить российского диктатора отказаться от "абсурдных требований".

Относительно прежнего обещания Трампа завершить войну за 24 часа, то глава МИД Польши отметил "мы знали, что это будет не так просто".

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В то же время министр добавил, что желает президенту США успехов в переговорах с российским диктатором и надеется, что Трампу удастся убедить Путина отказаться от некоторых своих абсурдных требований, в частности желание взять под контроль всю Украину или демилитаризации Украины, а также от планов захватить дополнительные украинские территории в будущем.

"Мы будем измерять успех переговоров Трампа качеством достигнутого мира", - сказал Сикорский.

Политик добавил, что мирные переговоры станут тестом для РФ. Он напомнил, что Украина согласилась на временное 30-дневное прекращение огня, а Россия выдвигает условия, что свидетельствует о том, что она не хочет ни мира, ни мирных переговоров.

"Мы четко понимаем, кто хочет мира, а кто войны. Россия захочет захватить всю Украину другими средствами, а в идеале - нейтрализовать пол-Европы военным путем. Это не удастся, но это не значит, что Путин не попытается", - сказал Сикорский.

Предстоящий разговор Трампа и Путина: что известно Украине, добавив, что он считает, что есть "очень хорошие шансы" на это.

Предстоящий разговор Трампа и Путина: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп анонсировал свой разговор с Путиным на вторник. "Я поговорю с Путиным во вторник. За выходные было выполнено много работы. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Возможно, сможем, возможно, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы", - сказал он журналистам на борту президентского самолета.

Впоследствии стало известно, что американский президент во время разговора с российским диктатором планирует обсудить вопрос территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной. "Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях", - сказал Трамп, отвечая на вопрос об уступках с обеих сторон и имея в виду Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов.

Глава национальной разведки США Тулси Габбард спрогнозировала, что у Трампа "будет очень продуктивный разговор с Путиным в подходящее время, основанный на его непоколебимой приверженности миру".

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