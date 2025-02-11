Тарас Загородний назвал Трампа "достаточно опытным переговорщиком", которого не следует недооценивать.

Новый президент США Дональд Трамп применяет переговорную тактику, которая создает атмосферу неопределенности и заставляет российского диктатора Владимира Путина нервничать. Об этом сказал политтехнолог Тарас Загородний в эфире Киев24.

"Трамп создает ситуацию неопределенности, которая заставляет нервничать. Он фактически программирует переговоры. Когда он говорит, что "прогресс идет", это заставляет нервничать россиян и Путина в том числе", - отметил он.

Загородний назвал Трампа "достаточно опытным переговорщиком", которого не следует недооценивать.

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"Он ведет свое дело так, что получить результат, который его интересует", - говорит он.

По словам политтехнолога, это правильная переговорная тактика, когда ты не знаешь, что собираешься делать. В то же время, по словам Загороднего, у Трампа есть три этапа в переговорах. Он пояснил:

"Первый этап - это создание неизбежности, что придется уступать. Это был первый этап, когда он сделал свое громкое заявление через социальную сеть. Второй этап - сужение альтернативы, то есть у тебя становится все меньше и меньше альтернатив, то есть загоняет. Третий этап - создание дефицита времени, что время уходит, а ты теряешь свое какое-то такое "хорошее" предложение".

Переговоры об окончании войны в Украине

Издание Bloomberg утверждает, что Кит Келлог скоро представит Трампу варианты завершения войны в Украине. Также представитель Трампа должен пообщаться по вопросу с рядом официальных лиц во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается 14 февраля. Также он совершит визит в Киев и другие европейские столицы. Москву Кэллог посещать не планирует.

Ранее Дональд Трамп подтвердил разговор с Путиным. По его словам, переговоры по завершению российской агрессии против Украины продвигаются вперед. Но никакой конкретики не сообщил.

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