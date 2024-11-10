Люди на оккупированных территориях живут в страхе.

Администрация Дональда Трампа может выступить за перемирие или подписание мирного соглашения между Москвой и Киевом. Это оставит пятую часть Украины под оккупацией.

The Economist пишет, что Вашингтон должен понять, каким именно кремлевский правитель Путин видит жизнь на оккупированных территориях. Один из членов украинского сопротивления рассказал журналистам, что Россия создала там "тюремное общество" - люди боятся, поэтому вынуждены скрывать свои взгляды от других:

"Быть без российского паспорта сегодня - все равно, что быть беженцем на собственной земле. Почти все важные должности занимают россияне. Любой с проукраинскими взглядами боится, что его отправят "на подвал".

Оккупанты перевели все школы на российскую учебную программу, открыли свои молодежные и военизированные организации, а также заставили людей принимать российское гражданство. Без российского паспорта они не смогут устроить детей в школу, получить медицинскую и социальную помощь, а также сохранить контроль над собственным имуществом и бизнесом. Из-за этого некоторые люди возвращаются на оккупированные территории.

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Автор нового доклада для Немецкого института международных отношений и безопасности Николай Петров говорит, что репрессии и русификация призваны трансформировать социальную и политическую структуру захваченных территорий.

По данным Киева, в начале 2022 года на оккупированных территориях Донбасса проживало 6,4 миллиона человек. Теперь их осталось 3,5 миллиона, говорит Петров. Из-за этого у оккупантов возникла острая нехватка рабочей силы, они направили туда около 40-50 тысяч рабочих из России и Центральной Азии.

Планы Трампа относительно войны

Как известно, во время предвыборной компании американский политик обещал своим избирателям, что сможет закончить войну в Украине за 24 часа и вывести из конфликта Соединенные Штаты.

7 ноября он провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Западные СМИ писали, что он заверил его в продолжении поддержки Украины. В то же время журналисты неоднократно сообщали, что "план" Трампа заключается в достижении соглашения, которое может предусматривать территориальные уступки со стороны Украины.

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