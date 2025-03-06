Он уверяет, что Москва на это не пойдет.

Кремлевский правитель Путин заявил, что Российская Федерация не будет никому уступать в своей захватнической войне против Украины.

Как сообщают российские СМИ, такое заявление он сделал во время визита в московский филиал фонда "Защитники Отечества". На слова о том, что погибшие оккупанты обретут покой лишь тогда, когда наступит мир, а РФ "дойдет до конца и не уступит никому", Путин сказал, что и не собирается этого делать:

"Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую переспективу покой для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но и своего мы не отдадим".

Кроме того, кремлевский правитель сравнил президента Франции Эммануэля Макрона с Наполеоном. "Есть еще люди, которые хотят вернуться к временам нашествия Наполеона, забывая, чем это закончилось", - сказал он.

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Переговоры о прекращении войны

Как известно, президент Соединенных Штатов Америки объявил о намерениях прекратить войну в Украине. Он возобновил контакты с российской стороной и начал переговоры, на которые не пригласили Киев и европейских лидеров.

В Вашингтоне неоднократно говорили, что для достижения мирной договоренности необходимы уступки от обеих сторон, однако в чем именно уступит Россия - до сих пор не сообщили.

Тем временем Соединенные Штаты Америки остановили военную помощь и обмен разведывательной информацией с Украиной. Кроме того, у Трампа исключили вступление страны в НАТО.

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