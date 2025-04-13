Путин не заинтересован в том, чтобы сесть за стол переговоров.

Специальный представитель президента США Кит Келлог точно описал сегодняшний ракетный удар РФ по Сумам, подчеркнув, что она "переходит все границы приличия". Этими атаками российский диктатор Владимир Путин проверяет терпение американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказала международный корреспондент Sky News Диана Магней.

По ее словам, Путин отказался от приличий задолго до того, как развязал войну против Украины. Она подчеркнула, что глава РФ делает все возможное, чтобы превратить в насмешку попытки США усадить Киев и Москву за стол переговоров.

Корреспондент добавила, что Путина не волнует то, что он отталкивает от себя своего американского коллегу, который до недавних пор был странно лоялен к нему. Вероятно, российский диктатор поднимает ставки для того, чтобы продемонстрировать свою силу.

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Магней отметила, что атаки по гражданскому населению подрывают моральный дух украинцев. По ее словам, даже отсутствие у россиян побед на поле боя не заставит Путина остановиться.

Корреспондент считает, что Путин может продолжать поднимать ставки для того, чтобы заставить Трампа устать от войны. Вероятно, российский диктатор надеется на то, что глава Вашингтона решит пустить дело на самотек, сосредоточившись на внутренних проблемах.

Еще одной вероятной причиной действий Путина может быть то, что он уверен в том, что Трамп настолько заинтересован в сближении с Россией, что его не волнует гибель мирных жителей. В любом случае Путин не спешит садиться за стол переговоров, заверила Магней.

Корреспондент напомнила, что российская сторона сегодня заявляла о том, что переговоры с США ведутся на нескольких уровнях, но "невозможно ожидать мгновенных результатов". Очевидно, что результат дал бы мгновенный вывод российских войск с территории Украины, но это не то, чего хочет Путин.

По словам Магней, военная экономика работает на РФ. Благодаря этому Путин привлекает внимание США, которые он считает единственным достойным противником.

Корреспондент резюмировала, что ракетный удар по Сумам является очеридным подтверждением того, почему просьба президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении стране дополнительных систем ПВО является главным приоритетом.

Ракетный удар по Сумам - важные новости

Ранее дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании (с 2020 по 2023 год) Вадим Пристайко заявил, что ударом по Сумам россияне послали США политический сигнал. По его словам, у США закончились "кнуты" для РФ, из-за чего агрессору предлагают только "пряники".

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и нынешний канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского диктатора Владимира Путина пойти на полное прекращение огня после удара по Сумам. Лидеры подчеркнули, что война в Украине должна закончиться.

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