Европейский парламент отказался голосовать, пока Украине не дадут 7 систем.

Европейский парламент отказался голосовать за бюджетные вопросы Совета ЕС, пока Украине не предоставят семь дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщил бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Вергофстадт в сети X. Его выступление другие евродепутаты встретили аплодисментами.

"Парламент отказался выполнять бюджет Совета ЕС, пока Европейский Совет не решит поддержать Украину дополнительными противоракетными системами Patriot", - подчеркнул Вергофстадт.

В частности, депутат предложил изменить повестку дня сегодняшнего заседания, потому что ему надоело наблюдать за тем, что происходит в Украине.

"Как вы все видели, в последние 20 дней происходили многочисленные атаки со стороны россиян на обычные города Украины, больницы, энергетические станции, многоквартирные дома. Но, я считаю скандальным, что Европа открывает двери для Украины, а Европейский Совет даже неспособен срочно принять решение об отправке нескольких противоракетных систем в Украину", - подчеркнул Вергофстадт.

Он напомнил слова вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, который сообщил, что в Европе находится 100 систем Patriot. В то же время Украина просит предоставить ей 7 дополнительных систем для защиты городов.

В этой связи, Вергофстадт предложил включить рассмотрение бюджетных вопросов только после того, как Европейский Совет согласует передачу Украине семи Patriot.

Украина призывает ЕС дать больше систем Patriot

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международные партнеры Украины не предоставляют достаточного количества систем противовоздушной обороны для защиты от российских ракетных атак, хотя они имеют в наличии в своих арсеналах более 100 систем Patriot.

Он добавил, что на данный момент пока не обнаружили готовности поделиться даже пятью или семью такими системами, а это является минимальным количеством, необходимым Украине для обеспечения значительной дополнительной защиты. По его убеждению, вопрос обеспечения Украины надлежащим количество систем ПВО зависит от политической воли партнеров.

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