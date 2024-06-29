Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с помощником государственного секретаря США Джеймсом О'Брайеном. Они обсудили шаги по поставке систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом украинский дипломат сообщил на своей странице в соцсети X.
"Мы ценим последние критические решения США по поддержке украинских ударов по военным целям в России, предоставление Украине приоритета в поставках боеприпасов для противовоздушной обороны, а также работу с третьими странами с целью укрепления обороноспособности Украины", - отметил министр.
По словам Кулебы, результатами встречи стала положительная оценка относительно прогресса и координации следующих шагов по поставке дополнительных систем ПВО Patriot.
"Мы также обсудили совместные усилия по предоставлению Украине дополнительного оружия и боеприпасов. На повестке дня также был предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне и его ожидаемые результаты", - подчеркнул политик.
Patriot для Украины - последние новости
Ранее военный эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил, что в случае передачи израильских Patriot их придется сначала отправлять на ремонт в США, ведь они служат уже 30 лет.
"Этот вариант с израильскими Patriot, то это примерно, когда люди себе покупают так называемый биток, то есть машина может ездить, но ее надо привести к человеческому виду. С израильскими Patriot ситуация, к сожалению, такая же", - отметил он.
В то же время заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Украина скоро получит часть из семи срочных батарей Patriot. По его словам, по остальным переговоры продолжаются.