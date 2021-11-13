Варфоломей призвал всех вакцинироваться от коронавируса.

Вселенский патриарх Варфоломей отложил запланированный визит на гору Афон в северной Греции из-за вспышки коронавируса в монашеской общине.

"Этим решением Вселенский патриарх хочет разослать сообщение во всех направлениях о необходимости вакцинации против коронавируса как единственного безопасного способа преодолеть смертельную пандемию", - говорится в заявлении Вселенского патриархата.

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Однако он продолжит свой визит в Афины с 20 по 25 ноября. Варфоломей посетит Грецию в рамках мероприятий, организованных в Афинах Элладской церковью по случаю 30-летия его восхождения на патриарший престол, сообщает греческая газета Ekathimerini.

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Автор: Ирина Погорелая