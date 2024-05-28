В течение двух часов специалисты проводили спасательную операцию.

19-летний парень поскользнулся во время прогулки под мостом Хай Стил в штате Вашингтон, который является одним из самых высоких железнодорожных мостов в США. В результате чего он упал с высоты около 122 метров, однако получил лишь незначительные травмы. Об этом сообщили американские официальные лица, пишет Sky News.

В офисе шерифа округа Мейсон заявили, что заместители шерифа и пожарные провели двухчасовую спасательную операцию, используя веревку и ремни, чтобы подняться по мосту и спасти парня, который упал в реку.

Пострадавший получил только царапины на обеих руках, однако его госпитализировали в больницу для обследования.

Видео дня

В то же время начальник пожарной службы Вест Мейсона Мэтью Веландер рассказал, что команда "привязала его к ремням" и подняла наверх.

"Он шел по размыву, которым многие пользуются, и который стал своего рода тропой", - добавил он и подчеркнул, что парню "невероятно повезло", ведь он оказался у реки внизу.

Капрал патрульной службы шерифа Тим Рипп, который помог ему спастись, отметил: "Мы говорили людям держаться подальше от этих троп, потому что они опасны, но люди либо не видели предупредительных знаков, либо игнорировали их".

Рипп подчеркнул, что каждый год с моста падают от пяти до семи человек, однако большинство из них погибает, несмотря на предупредительные знаки. Местные власти говорят, что недостаток уважения к природе и невнимательность являются частью проблемы, поскольку люди продолжают падать с моста.

Истории спасения людей в Украине

Как писал УНИАН, в Донецкой области чудом спасся 19-летний Богдан Салимов, которого после российского ракетного удара зажало плитами с двух верхних этажей. Он в течение трех часов находился под завалами и переживал, что его не найдут.

Также украинский пограничник рассказал, как ему и его жене удалось спасти молодую девушку из российской оккупации. По словам мужчины, украинку силой удерживали оккупанты, которые были переодеты в гражданскую одежду.

Вас также могут заинтересовать новости: