Президент Молдовы ушел на самоизоляцию после возвращения с путинского парада в Москве

Вернуться в рабочий режим Додон намерен на следующей неделе.

Молдавский президент Игорь Додон после приезда из Москвы, где он участвовал в военном параде, принял решение самоизолироваться в своей резиденции.

Об этом он сообщил в эфире молдавского телевидения, пишет "Европейская правда".

"Я решил некоторое время провести в изоляции. 48, 72 часа, сколько потребуется. Пока не буду участвовать в публичных мероприятиях. Но на следующей неделе поеду в Окницу на встречу", - сказал Додон.

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По словам президента Молдовы, он дважды сдал тест на коронавирус перед поездкой в ​​Москву. Все 75 солдат Национальной армии страны, которые также участвовали в параде, здоровы.

Додон также опроверг слухи, что в его окружении есть инфицированные COVID-19. Он отметил, что за все время пандемии был обнаружен всего один случай коронавируса в президентуре и 5-6 в службе Государственной охраны.

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"В окружении президента зараженных коронавирусом нет. Мы принимаем все меры предосторожности. Визиты по территории продолжатся", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, президент Беларуси Александр Лукашенко на параде в Москве показал президенту РФ Владимиру Путину свою обиду.

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