Деревня заброшена уже полвека, но ей еще можно найти применение.

Пока Ирландия предлагает деньги тому, кто поселится в старом доме на отдаленном острове, супруги из Нидерландов приобрели в Испании заброшенную деревню по цене одного дома. Они хотят восстановить заброшенные дома, чтобы превратить это место в удобное жилое пространство, пишет The Mirror.

Майке Гертс и Тибор Штраус потратили 350 000 евро на покупку деревни-призрака, которая насчитывает 62 дома. Теперь они проводят немало времени за тем, чтобы восстановить эти здания. Деревня Bárcena de Bureba была заброшена еще в 1970-х годах, и теперь здесь остались лишь каменные коробки вместо домов.

Нидерландские супруги не только восстанавливают сами дома, но и создают здесь необходимую инфраструктуру - устанавливают солнечные батареи, поскольку в деревне нет электричества и воды. Одной из наиболее привлекательных достопримечательностей села является романская церковь, которая, хоть и находится в запущенном состоянии, является перспективной для реставрации.

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Усилия супругов уже имеют свой результат. Первые четыре семьи из Нидерландов согласились переехать в Bárcena de Bureba.

"Недавно мы встретились в Амстердаме с четырьмя семьями, которые хотели приехать, и две сказали нам, что они обязательно приедут в 2025 году. Многие люди в Голландии заинтересованы в его восстановлении, но я не знаю, будет ли это возможно; возможно, это станет центром для молодежи, для пожилых людей", - говорит Майке Гертс.

Стоит заметить, что сейчас в Испании продается еще примерно 40 других сел и хуторов по всей стране.

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