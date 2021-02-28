В американском городе Сент-Луис 11-летняя девочка обнаружила скончавшихся из-за COVID-19 родителей в подвале дома.
Читайте такжеВ Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человекОб этом сообщает The Sun.
Эрика и Грегори Гринмен заболели коронавирусом и решили провести карантин в подвале, чтобы не заразить свою единственную 11-летнюю дочь. В один из дней девочка спустилась к ним и нашла их мертвыми из-за осложнений, связанных с болезнью.
По словам соседа Чака Дая, незадолго до произошедшего Эрика Гринмен перенесла инсульт и провела некоторое время в больнице. Позже выяснилось, что у нее положительный результат теста на коронавирус, поэтому женщину отправили домой на карантин. Вслед за ней заразился и ее супруг.
Коронавирус в мире: последние новости
- В столице Бразилии ввели круглосуточный локдаун из-за вспышки коронавируса
- В крупнейшем городе Новой Зеландии снова вводят карантин из-за двух случаев COVID-19
- Евросоюз и США в ближайшее время сертифицируют вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson
- За 4 дня в Украине сделано более трех тысяч прививок от COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram