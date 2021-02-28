Супруги решили провести карантин в подвале, чтобы не заразить девочку.

В американском городе Сент-Луис 11-летняя девочка обнаружила скончавшихся из-за COVID-19 родителей в подвале дома.

Читайте такжеВ Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человекОб этом сообщает The Sun.

Эрика и Грегори Гринмен заболели коронавирусом и решили провести карантин в подвале, чтобы не заразить свою единственную 11-летнюю дочь. В один из дней девочка спустилась к ним и нашла их мертвыми из-за осложнений, связанных с болезнью.

По словам соседа Чака Дая, незадолго до произошедшего Эрика Гринмен перенесла инсульт и провела некоторое время в больнице. Позже выяснилось, что у нее положительный результат теста на коронавирус, поэтому женщину отправили домой на карантин. Вслед за ней заразился и ее супруг.

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Автор: УНИАН