Папа Римский призвал к национальному примирению и прекращению насилия в связи с протестами в США

Франциск назвал смерть афроамериканца Флойда трагедией, заявив, что молится за него и всех, кто «лишился жизни из-за греха расизма».

Папа Римский Франциск призвал к национальному примирению и прекращению насилия в связи с протестами в США.

С таким призывом понтифик обратился, выступая сегодня в Ватикане, сообщает Радио Свобода.

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«Мы не можем мириться, закрывать глаза на любые проявления расизма и исключительности и претендовать на защиту сакральности каждой человеческой жизни. В то же время, следует признать, что насилие последних ночей имеет характер самоуничтожения и выстрела в самих себя. С насилием ничего не приобретается, но многое теряется», - отметил Франциск.

Он назвал смерть Джорджа Флойда трагедией, заявив, что молится за него и всех, кто «лишился жизни из-за греха расизма».

Как сообщал УНИАН, 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. В задержании участвовали четверо полицейских. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда.

Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так в и других городах США, которые переросли в массовые беспорядки и погромы.

По меньшей мере, 11 человек погибли в результате столкновений с полицией, действий мародеров и других неизвестных лиц. Десятки получили ранения, тысячи людей арестованы, в том числе более 2,5 тысячи в Лос-Анджелесе и 2 тысячи - в Нью-Йорке. Накануне в десятках городов США ввели комендантский час.

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