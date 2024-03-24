По его словам, те, кто совершил такой теракт, должны быть наказаны.

Папа Римский Франциск осудил теракт в Подмосковье, который произошел в пятницу, 22 марта, и обратился с молитвой к жертвам. Об этом пишет The Telegraph.

"Уверяю, что молюсь за жертв трусливого террористического акта, совершенного вчера вечером в Москве. Пусть Господь примет их в своем мире, утешит их семьи и обратит сердца тех...., кто организует и осуществляет эти бесчеловечные действия, оскорбляющие Бога, который заповедал "Не убей"", - отметил он во время выступления после мессы в Вербное воскресенье в Ватикане.

Известно, что в России начался национальный день траура после того, как в концертном зале возле Москвы боевики убили более 130 человек.

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Теракт в Подмосковье: что известно

22 марта возле Москвы произошел масштабный теракт, во время которого неизвестные начали стрелять в посетителей здания Crocus City Hall.

Как писал УНИАН, в марте власти США собрали разведывательные данные, что "Исламское государство" планирует совершить теракт в России. По словам одного из американских чиновников, члены ИГИЛ активно действуют в РФ.

Позже аналитики по вопросам безопасности подтвердили, что заявление "Исламского государства" о теракте в "Крокусе" является правдоподобным. В то же время ведущие эксперты отметили, что необычным и впечатляющим было то, как террористы создали и выполнили план побега, а не остались до конца, пока их не убили бы.