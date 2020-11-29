Папа Римский Франциск официально назначил 13 новых кардиналов, среди которых первый в истории Римской католической церкви афроамериканец.
Об этом сообщает ВВС.
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Как сообщается, впервые в истории Римской католической церкви кардиналом стал афроамериканец: 72-летний архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори.
Это означает, что он не только будет участвовать в выборе следующего папы, но имеет все шансы быть выбранным главой католической церкви.
Также впервые в истории среди новых кардиналов оказались представители Брунея и Руанды.
Кардинал - высшее после папы духовное лицо для католиков.
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