Папа Римский Франциск назначил 13 новых кардиналов, среди которых также впервые представители Брунея и Руанды.

Папа Римский Франциск официально назначил 13 новых кардиналов, среди которых первый в истории Римской католической церкви афроамериканец.

Об этом сообщает ВВС.

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Как сообщается, впервые в истории Римской католической церкви кардиналом стал афроамериканец: 72-летний архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори.

Это означает, что он не только будет участвовать в выборе следующего папы, но имеет все шансы быть выбранным главой католической церкви.

Также впервые в истории среди новых кардиналов оказались представители Брунея и Руанды.

Кардинал - высшее после папы духовное лицо для католиков.

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Автор: УНИАН