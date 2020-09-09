Берлин призывает Москву сотрудничать по ситуации с Навальным и ожидает проведения расследования.

Вице-канцлер Германии Олав Шольц заявил, что покушение на российского оппозиционера Алексея Навального однозначно было совершено с помощью вещества из группы «Новичок».

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Как сообщают «РИА Новости», во время выступления в Бундестаге Шольц подчеркнул, что Берлин призывает Москву сотрудничать по ситуации с Навальным и ожидает проведения расследования.

Шольц подчеркнул, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

"Это тяжкое преступление, и мы совершенно уверены в том, что это нападение было произведено с использованием вещества из группы ядов "Новичок", - сказал Шольц.

Навального отравили: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

Российские врачи отрицают отравление Навального "Новичком" и называют диагноз "фантастическим". По мнению главного токсиколога Омской области, у Навального было «не отравление, а заболевание — метаболический синдром».

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Автор: Дмитрий Захаров