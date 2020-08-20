Это Путин: у Навального впервые заговорили о виновниках отравления
14:53, 20 августа 2020Мир
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Навального госпитализировали. Официального диагноза до сих пор нет.
Навального госпитализировали, он в коме / фото REUTERS
В пресс-службе навального впервые заявили, что Путин причастен к отравлению российского оппозиционера Навального.
Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
"Просто нет слов. Познер рассуждает: "Мы должны найти того, кто отравил Навального, иначе все подумают, что это Путин, а это большой ущерб для России". Это и есть Путин. Лично он отдал приказ или нет, вина целиком лежит на нем", - заявила Ярмыш.
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Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.
- По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
- Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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