Это Путин: у Навального впервые заговорили о виновниках отравления

Навального госпитализировали. Официального диагноза до сих пор нет.

В пресс-службе навального впервые заявили, что Путин причастен к отравлению российского оппозиционера Навального.

Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Просто нет слов. Познер рассуждает: "Мы должны найти того, кто отравил Навального, иначе все подумают, что это Путин, а это большой ущерб для России". Это и есть Путин. Лично он отдал приказ или нет, вина целиком лежит на нем", - заявила Ярмыш.

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Отравление Навального: что известно

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Автор: Екатерина Лиманская