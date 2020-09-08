Врачи Германии не будут проводить совместную с россиянами медэкспертизу по отравлению Алексея Навального.

Врачи Германии отказались от совместной экспертизы с россиянами в деле об отравлении Алексея Навального.

Об этом сообщает DW со ссылкой на специализированное издание Deutsches Ärzteblatt.

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Как сообщается, федеральная врачебная палата (BÄK) отклонила предложение российских коллег о создании совместной группы для проведения медэкспертизы по делу оппозиционера Алексея Навального.

Ассоциация "не является следственным органом", поэтому не может участвовать в расследованиях, это прерогатива государства.

Как сообщается, также согласно германскому законодательству, только родственники имеют право инициировать дальнейшие обследования.

"Медицинские данные по делу Навального доступны. Нет никаких сомнений в качестве медицинского обследования, проводимого коллегами-медиками в Германии", - сказано в заявлении Федеральной врачебной палаты.

Отравление Навального: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Навальный после отравления находился в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике.

24 августа во Германии подтвердили отравление оппозиционера. 2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.

Официальный Берлин хочет добиться от Москвы полноценного расследования отравления оппозиционного политика. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что отказ от расследования может привести к пересмотру позиции Берлина по строительству газопровода «Северный поток-2».

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы

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Автор: УНИАН