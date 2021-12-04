С двухлетнего возраста мальчик участвует в туристических походах, бегает на протезах и мечтает принять участие в Параолимпийских играх.

5-летний Альби-младший Томас покорил самую высокую гору Уэльса Сноудон вместе со своим отцом Дэниелом, установив новый возрастной рекорд по восхождению на эту вершину.

Об этом пишет The Daily Mail.

Маленький Альби родился с редким заболеванием – малоберцовой гемимелией (отсутствием малоберцовой кости).

Из-за болезни у мальчика деформировалась ступня, а левая нога стала на 5 см короче правой. Родителям ребенка посоветовали либо ампутировать конечность, либо закрепить ее с помощью специального металлического каркаса.

Второй вариант все равно предусматривал наконец ампутацию ступни. Поэтому родные Альби выбрали более легкий для всех сторон вариант - ампутировали конечность. Однако после сложной операции ребенок не покидал активный досуг. А ампутация ноги не помешала восхождению на Сноудон.

Во время похода Альби не терял чувства юмора, и когда отец и сын добрались до первых ледовых участков горы, мальчик пошутил: "Я думал, это уже большая гора!"

По словам Дэниела, его сын чувствовал себя гордым после того, как они вместе добрались до вершины Сноудона.

"Я уже знал, на что он способен", – сказал отец Альби.

С двухлетнего возраста мальчик участвует в туристических походах, бегает на протезах и мечтает принять участие в Параолимпийских играх. Сам мужчина оставил свой плотничий бизнес и поступил в университет, где учится на реабилитолога.

"Пока он хочет заниматься этим делом, я буду рядом и буду подталкивать его, когда это будет надо. Верю, он способен на все", – поделился Дэниел.

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Автор: Виолетта Орлова