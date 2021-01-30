Австриец Эрик Швам, бежавший от нацистов со своей семьей во время Второй мировой войны, завещал большую часть своего состояния французской деревне Ле Шамбон-сюр-Линьон, жители которой скрывали их от преследований.
Читайте такжеАмериканский сенатор собрал почти $2 миллиона на сувенирах со своей фотографиейОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Швам и его семья бежали во Францию в 1943 году и оставались там до 1950 года.
Позже он изучал фармакологию и женился на местной католичке. Мужчина скончался 25 декабря в возрасте 90 лет.
Мэр деревни Жан-Мишель Эйро рассказал, что Швам попросил использовать деньги на образовательные и молодежные инициативы, в частности на стипендии.
"Это большая сумма для деревни", - сказал он.
По словам экс-мэра деревни, мужчина оставил им около 2 миллионов евро.
Отмечается, что во время войны деревней были спрятаны около 2500 евреев. Жители Ле Шамбон-сюр-Линьон отмечены как "Праведники народов мира" израильским мемориальным центром Холокоста.
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