По словам польского президента, если же российскую агрессию не остановят сейчас, "за это придется заплатить очень высокую цену".

Президент Польши Анджей Дуда сделал резкое заявление, объясняя, почему те американские политики, которые выступают против предоставления военной помощи Украине, должны ее поддержать.

Отвечая на вопрос обозревателя The Washington Post Марка Тиссена, что может их заставить изменить свою позицию, польский президент сказал: "Это очень просто".

"Сейчас российский империализм можно остановить дешево [для западного мира], потому что американские солдаты не погибают. Но если мы не остановим российскую агрессию сейчас, за это придется заплатить очень высокую цену", - уверен Дуда.

Как писал УНИАН, президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще 24 миллиарда долларов на помощь Украине и другим странам, пострадавшим от вторжения России. Это первый случай, когда законодателей просят увеличить финансирование с тех пор, как республиканцы получили большинство в Палате представителей.

Украине нужно больше оружия - заявление Дуды

Напомним, в интервью The Washington Post Президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские военные пока не имеют достаточного количества вооружения, чтобы изменить баланс в войне.

"И мы это знаем из того факта, что они сейчас не в состоянии осуществить очень решительное контрнаступление против российской армии. Короче говоря, им нужна дополнительная помощь", - отметил он.

Также Дуда высказался о том, прибегнет ли Россия к применению ядерного оружия в Украине. По его мнению, более вероятно, что РФ может спровоцировать ядерную аварию на украинской АЭС.

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