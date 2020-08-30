Миссия ООН призвала принять срочные меры, чтобы избежать продовольственного кризиса.

Из-за взрыва в порту Бейрута половине населения Ливана грозит голод.

Об этом говорится в заключении экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии.

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Миссия призвала принять срочные меры, чтобы избежать продовольственного кризиса.

Порт Бейрута, значительная часть которого была разрушена взрывами, это основной пункт, через который Ливан проводил импорт продовольствия.

Комиссия призывает срочно восстановить разрушенные зернохранилища в порту.

Взрыв в Бейруте

Вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв. Сообщалось о как минимум 78 погибших и почти 4 тысячах раненых. Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе было 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая используется как компонент взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно при нагревании, и должна храниться в особых условиях.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от столицы Ливана).

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что сумма ущерба от разрушительного взрыва, произошедшего в городском порту, может достигать $15 млрд.

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Автор: Елена Коваленко