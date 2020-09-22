По ее словам, Совет Безопасности ООН часто оказывается в тупике при решении вопросов.

Организация Объединенных Наций (ООН) нуждается в реформе для дальнейшего развития и поиска ответов на современные вызовы.

Читайте такжеМеркель отреагировала на возможность введения российских силовиков в БеларусьОб этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, Совет Безопасности ООН часто оказывается в тупике при решении вопросов.

«Нам нужны реформы. ООН должна развиваться дальше, чтобы иметь возможность ответить на глобальные вызовы XXI века. Германия готова, как и прежде, брать на себя ответственность, в том числе в расширенном Совете Безопасности», - сказала Меркель в видеообращении к Генассамблее ООН, передает kommersant.

Она заявила, что эффективность ООН зависит от степени единства членов организации. Ангела Меркель напомнила, что часто важные решения блокируются в Совбезе ООН, и призвала «сделать все, чтобы найти общие и действенные ответы» на ситуации в Ливии и Сирии.

О необходимости реформы ООН заявил также премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, устаревшие структуры не могут бороться с современными вызовами.

«Без всеобъемлющих реформ ООН сталкивается с кризисом доверия. Для сегодняшнего взаимосвязанного мира нам нужен реформированный многосторонний подход, который отражал бы сегодняшние реалии, давал бы голос всем заинтересованным сторонам, решал современные проблемы и сосредотачивал внимание на благосостоянии человека», - сказал Моди.

Выступления на юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН проходят в видеоформате из-за пандемии коронавируса. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.

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Автор: УНИАН