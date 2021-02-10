Составитель кроссвордов и математических задач Кристиан Хаус узнал о книге «Большая американская охота на сокровища», где была опубликована загадка, из подкаста The Secret.

Житель американского города Онеонта, штат Нью-Йорк, разгадал загадку из книги об охоте на сокровища и нашел жетон на 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает East Idaho News.

Составитель кроссвордов и математических задач Кристиан Хаус узнал о книге «Большая американская охота на сокровища» из подкаста The Secret. В ней автор спрятал на территории США четыре жетона, за находку которых обещал заплатить по 10 тысяч долларов. К тому времени два жетона уже нашли: один в декабре под скамейкой в Лас-Вегасе, другой в январе под скамейкой в Санта-Фе.

Подсказка в книге гласила: «Тройная горка, Лайонс Нампа, жетон Гермеса».

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Хаус выяснил, что в штате Айдахо есть город Нампа, а в Нампе - парк, который называется Лайонс. Там мужчина и обнаружил детскую площадку с тройной горкой.

Чтобы осмотреть горку, Кристиан Хаус прождал несколько часов, так как там было людно. И не пожалел - жетон оказался приклеен к ней скотчем снизу.

Хаус связался с организаторами охоты по электронной почте и сообщил о находке. После этого он был объявлен победителем. Ожидается, что чек с выигрышем будет прислан в течение недели.

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Автор: УНИАН