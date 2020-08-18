Тихановская записала новое обращение: "один человек держит в страхе всю страну"

Сегодня супруг Светланы Тихановской мог бы отмечать День рождения, но он находится в тюрьме.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение по случаю дня рождения своего мужа, политзаключенного Сергея Тихановского.

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Политик напомнила, что ее мужа задержали в по сфабрикованному делу, чтобы не допустить его участия в выборах президента.

«Он был задержан в Гродно, по обвинению в преступлении, которого не совершал. По провокаци спецслужб. Чтобы он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью», – отметила она.

Тихановская отметила, что пропаганда делает преступников из патриотов. ГосСМИ дают ложную информацию и называют людей виновными без суда.

«Вся эта вопиющая несправедливость и беззаконие показывает нам, как работает эта гниющая система. В которой один человек все контролирует. Один человек держит в страхе страну уже 26 лет. Один человек украл у беларусов их выбор», – подчеркнула кандидат.

Тихановская передала зрителям слова своего мужа.

«Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он, и другие политзаключенные, сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели. Чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни», – заключила она.

Задержание Тихановского

Белорусский блогер и активист Сергей Тихановский в мае объявил о намерениях баллотироваться на пост президента страны, но ЦИК Беларуси отказала ему в регистрации. Тогда заявку на участвие в выборах подала его жена Светлана.

29 мая его задержали. 4 июня силовики в ходе обысков обнаружили на даче у Тихановского 900 тысяч долларов США. Его Супруга Светлана заявила, что никогда не видела этих денег.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

Светлана Тихановская под давлением силовиков была вынуждена записать видео, где призывала граждан не выходить на протесты. 11 августа она покинула Беларусь и находится в Литве.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси провели забастовки.

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Автор: Дмитрий Захаров