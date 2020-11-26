Преподаватель на одном из занятий показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда как пример свободы слова.

Полиция Конфлан-Сент-Онорин (Франция) объявила подозрение еще четырем школьникам по делу о жестоком убийстве Самуэля Пати.

Об этом сообщает BFMTV.

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Трое из них, по мнению следователей, были соучастниками обезглавливания французского учителя 16 октября.

22 октября семерым людям были выдвинуты обвинения, в том числе двум несовершеннолетним, по статье о «соучастии в убийстве в связи с террористической деятельностью».

Еще двух 18-летних подростков задержали 9 ноября, а также 17-летнюю возлюбленную одного из них.

Жестокое убийство учителя под Парижем: что известно

Учитель французской истории Самуэль пати был обезглавлен 16 октября возле своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.

Мотивом убийства стало то, что преподаватель на одном из занятий показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда как пример свободы слова.

Нападавший был застрелен полицией при попытке задержания. Убийцей французского учителя оказался 18-летний чеченец, родившийся в Москве. После преступления убийца выложил фото с отрубленной головой учителя в своем аккаунте в Twitter.

Убийство учителя вызвало волну возмущения во Франции. 18 октября тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память Самюэля Пати.

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Автор: Яна Ставская