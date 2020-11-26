Полиция Конфлан-Сент-Онорин (Франция) объявила подозрение еще четырем школьникам по делу о жестоком убийстве Самуэля Пати.
Об этом сообщает BFMTV.
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Трое из них, по мнению следователей, были соучастниками обезглавливания французского учителя 16 октября.
22 октября семерым людям были выдвинуты обвинения, в том числе двум несовершеннолетним, по статье о «соучастии в убийстве в связи с террористической деятельностью».
Еще двух 18-летних подростков задержали 9 ноября, а также 17-летнюю возлюбленную одного из них.
Жестокое убийство учителя под Парижем: что известно
- Учитель французской истории Самуэль пати был обезглавлен 16 октября возле своей школы в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.
- Мотивом убийства стало то, что преподаватель на одном из занятий показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда как пример свободы слова.
- Нападавший был застрелен полицией при попытке задержания. Убийцей французского учителя оказался 18-летний чеченец, родившийся в Москве. После преступления убийца выложил фото с отрубленной головой учителя в своем аккаунте в Twitter.
- Убийство учителя вызвало волну возмущения во Франции. 18 октября тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память Самюэля Пати.
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