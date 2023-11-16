Долгожданная встреча Си Цзиньпина и Джозефа Байдена состоялась. Переговоры, длившиеся около четырех часов, обе стороны оценивают позитивно. При этом о подписании конкретных документов не сообщалось. Речь, скорее, идет о выработке некоего контура "джентельменских договоренностей", которые лягут в основу системы отношения между странами. Да и не только — ведь речь шла, фактически, о сосуществовании двух супердержав. Еще раз - не многополярного мира, не треугольника (как бы этого хотелось в Москве), а двух центров.

Полный перечень вопросов, который обсуждался, думаю, останется недоступным. Есть темы, которые озвучили, есть то, о чем умолчали. Попробую описать несколько важных направлений и то, насколько возможен прогресс в отношениях.

1. Большая война, которой так пугали, вероятнее всего, откладывается. Переконфигурация мирового порядка идет полным ходом. При этом как китайская, так и американская сторона склонны использовать термин "reshape". При этом США выходят из ряда регионов, а КНР, наоборот, создает фундамент своего военного присутствия вдалеке от своих границ.

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Вполне естественно, что и Вашингтон, и Пекин попытались поиграть мускулами. Но воевать никто не хочет. Поэтому уже на данном этапе было объявлено о возобновлении контактов по линии военного руководства и, в общем, переход к более широким "межличностным" консультациям.

2. С торговой войной между странами сложнее. Процессы весьма схожи на логику развития, описанную в предыдущем пункте. Но есть и свои "но".

Во-первых, страны зависимы друг от друга. И, например, ограничения в поставках чипов китайским компаниям (которые действительно неприятны для КНР) были сбалансированы ограничениями поставок галия и германия на американский рынок. А это - крайне важные элементы для производства тех же чипов. В конце концов, США и КНР - крупнейшие торговые партнеры.

Во-вторых, торговые войны между гигантами на первом этапе затрагивают их самих, но чуть позже (и значительно более разрушительно) влияют на их периферию и политических партнеров. А это уже ослабление "своей" периферии как для Пекина, так и для Вашингтона. Поэтому страны не отказываются от конкуренции, но, судя по всему, торговые ограничения будут ослабляться обеими сторонами.

И в Пекине, и в Вашингтоне много говорят о развитии AI, но ни одна из сторон не хочет отдавать "пальму первенства"

3. Исследования в области искусственного интеллекта. Крайне важная тема для обеих сторон и, во многом, она стала одной из причин, например, "торговых войн чипами". И в Пекине, и в Вашингтоне много говорят о развитии AI, но ни одна из сторон не хочет отдавать "пальму первенства". Поэтому, кроме "железа", тут есть взаимные ограничения в движении технологий, человеческого ресурса (банальная миграция ученых). Удовлетворяющего обе стороны решения пока, видимо, нет. Максимум, о чем могут договориться — снижение градуса напряженности.

4. Фенталин и химический экспорт. Для многих эта тема оказалась странной. В реальности - нет. Синтетический опиоид активно и давно используется в медицине и, естественно, контролируется. Чего не скажешь о химикатах, используемых для его (и не только его) синтеза. Их поставки стали проблемой для США. И тут КНР явно пошла на "жест доброй воли". Судя по всему, Си пообещал усилить контроль над экспортом химикатов (что, учитывая специфику политической системы, не будет проблемой). Байден это оценил и отдельно отметил после встречи.

5. Вопрос Тайваня. Обе стороны призывали друг друга "воздержаться от провокаций" и вмешательства в дела данной территории. Что позволяло части аналитиков делать выводы о неизбежности войны. Но, по результатам встречи, и Си, и Байден упоминали "выборы". Речь идет о выборах в Законодательный Юань — парламент Тайваня. И там весьма примечательная конфигурация. При власти находится так называемая "Зеленая коалиция" во главе с Демократической прогрессивной партией. Несколько ее фракций выступает за трансформацию в независимое государство — отказ от концепции "одной страны". Но "зеленые" имеют лишь 63 места из 110. 48 - у оппозиционной "синей коалиции", созданной вокруг партии Гоминьдан, которая последние 20 лет выступает за реализацию концепции "одна страна — два пути". Что очень близко к концепции КНР "одна страна-две системы". Более того, Гоминьдан была первой партией, поздравившей КПК с началом их ХХ съезда, а за последний год ее делегации, как минимум, дважды были "на материке".

Выборы пройдут скоро. И "синие" вполне могут стать властью. Это возможности для КНР, вызовы для США. В конце концов, нельзя же назвать партию, создавшую Тайвань, "предателем интересов острова". Поэтому и Пекин, и Вашингтон активно работают над созданием внешнеполитического фона, который мобилизирует электорат их партнеров.

Быстрая реинтеграция Тайваня является угрозой для США

Более того, быстрая реинтеграция Тайваня является угрозой для США. Речь не только о полупроводниках и технологиях в электронике. Например, американское оружие на острове, к которому могут получить доступ китайские специалисты. Это также контроль ключевых маршрутов судоходства в регионе… Клубок интересов крайне запутан. Но обе стороны не хотят большой войны (см. п.1), ставят на ближайшие выборы, после чего будут искать подходящие алгоритмы дальнейшей работы. То есть, решение вопроса откладывается до весны 2024 года.

6. Ближний Восток. Отдельная и крайне болезненная тема. США уходили из региона, но, параллельно, пытались создать коалицию, способную сдержать рост влияния Ирана. Однако возникновение пояса Саудовская Аравия — (возможно Египет) — Израиль — Турция, как минимум, поставлено на паузу после начала войны в Секторе Газа. Китай, со своей стороны, не вошел в регион настолько, чтобы выполнять роль "предохранителя от конфликтов". Да и вряд ли захочет примерять на себя функцию регионального полицейского.

На этом фоне ключевая задача обоих игроков — не допустить масштабного регионального конфликта. США со своей стороны уже "предупредили Израиль" о губительности оккупации очищенных от ХАМАС территорий. Китай, вероятнее всего, попытается повлиять на позицию Ирана. Причем Пекин вполне может быть тактическим партнером Вашингтона, поскольку имеет планы развития своих логистических и экономических проектов в регионе. Ситуация "все против всех" крайне осложняет реализацию таких планов.

7. Африка. Континент, куда достаточно мощно зашел Китай, где пытается играть Россия, и где сильны "антиколониальные" (это лишь похоже на "антизападные", но тождественно) настроения. Последнее служит естественной причиной постепенного ослабления влияния государств ЕС в регионе, служит препятствием реализации американских интересов. И тут государствам необходима стабильность (хотя бы относительная), доступ к ресурсам государств континента (а также на их рынки по мере роста национальных экономик).

Крайне сложная тема для обсуждения, поскольку Пекин не будет сдавать своих позиций. С другой стороны, излишняя активность России является вызовом для обоих сторон переговоров. Быстрого решения по данной теме вряд ли стоит ожидать, но продолжение консультаций гарантированно будет. Причем без выработки общей позиции "по континенту" - каждый страновой или региональный кейс будет обсуждаться отдельно. Проблему усугубляет то, что КНР еще не может (да и не хочет), а США уже не может влиять на специфику смены власти в наиболее нестабильных государствах региона. Обе стороны лишь реагируют на новые военные перевороты.

Ослабление России выгодно как Пекину, так и Вашингтону

8. Украина. Точнее, Россия, которая воюет в Украине. РФ, попытавшись реализовать идею "Киев за три дня" и завязнув в украинском капкане, выпала из числа претендентов на передел мира. Ослабление России выгодно как Пекину, так и Вашингтону. Вопрос лишь в масштабах "слабости". КНР резко усилил свое влияние на российскую экономику, при этом четко ограничивая функционал РФ как "ресурсную кубышку" и рынок для своей продукции. Для США Россия как ослабленный региональный (но уже не глобальный) игрок выгодна, а вот как сырьевой придаток Китая - не слишком.

Позиции сторон близки, и они могут стать одним из факторов, дающим старт процедуре принуждения Москвы и Киева к переговорам. А также, в рамках обсуждаемых на них сценариев завершения войны.

Однако, для США пока нецелесообразно форсировать процесс, особенно, на фоне предвыборной гонки и внутриполитических противоречий. Для КНР целесообразно подождать до весны, когда процессы "привязки России" приобретут необратимый характер. Поэтому тема, естественно, обсуждалась, но некие решения по ней, возможно, будут выработаны через серию консультаций. То есть, через несколько месяцев.

9. И, наконец, важный аспект, который стороны будут осуждать, и который напрямую связан с российско-украинской войной — новая конфигурация в Восточной Европе. Либо, если хотите, постРоссия.

Тут важно, какой баланс интересов глобальных игроков будет в нашем регионе, что определит усиление (либо ослабление) региональных лидеров и заставит ряд государств переосмыслить свой функционал в региональной и глобальной системе. Тема важная, но напрямую она пока вряд ли обсуждалась. Причина - в непонимании, по какому алгоритму будет завершаться война. И тут мне видится "домашнее задание" для Украины. Уже сейчас страна может (и должна) предложить видение своего места в региональной системе. А также место в условных "американской" и "китайской" сферах влияния. Проще говоря, обозначить свои претензии на место в мире. Без этого за нас будут решать без нас.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего