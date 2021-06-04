Хотя и фактов, которые бы доказывали обратное, тоже у американских военных нет.

Разведка США не обнаружила доказательств, которые бы подтвердили, что неопознанные воздушные феномены, зафиксированные пилотами ВМС за последние годы, - это действительно внеземные космические корабли.

Однако, американские чиновники все равно не могут объяснить необычное поведение этих НЛО, которое озадачивает военных и ученых.

Об этом New York Times рассказали источники в правительстве США, которым известны подробности отчета о загадочных объектах в небе, подготовленного для Конгресса. В документе указано, что большинство из 120 НЛО, контакт с которыми состоялся за последние два десятилетия, не связаны с американскими военными или другими правительственными технологиями. Этот вывод, похоже, должен развеять предположение, что пилоты ВМС США на самом деле наблюдали за результатами программ, которые правительство пыталось держать в тайне.

Читайте такжеNYT: НЛО - это не пришельцы на ЗемлеНо, по словам источников издания, это единственный окончательный вывод засекреченного отчета разведки. Публичную версию документа передадут Конгрессу до 25 июня. И в ней не много твердых выводов. Высокопоставленные чиновники, ознакомившиеся с отчетом, признали, что его неоднозначность подтверждает неспособность правительства окончательно отвергнуть теории о внеземном происхождении НЛО.

Американцы уже давно с упоением следят за новостями о таких объектах в небе. Их интерес усилился на протяжении последних недель из-за ожидания публикации отчета о феноменах. Экс-президент Барак Обама еще больше усилил эти настроения в эфире The Late Late Show with James Corden на телеканале CBS.

"Правда в том, и я сейчас серьезно это говорю, что есть видео и записи об объектах в небе, о которых мы не можем точно сказать, что это такое", - сказал Обама.

Отчет признает, что наблюдение за НЛО до сих пор трудно объяснить. В частности, то, как такие объекты ускоряются, резко меняют направление и погружаются в воду. Версия о том, что это метеорологические зонды или другая подобная техника, не подтверждается из-за изменения скорости ветра в ходе контактов с ними. Окончательный отчет будет также иметь засекреченное приложение. Чиновники уверяют, что в нем нет ничего, что бы подтверждало внеземное происхождение НЛО. Но сам факт существования засекреченной части станет причиной для дальнейших спекуляций о том, что у правительства США якобы есть данные об инопланетных посетителях на Земле.

Читайте такжеWP: Для пилотов ВМС США контакты с НЛО - ежедневная рутина, и это нельзя игнорироватьБольшинство из 120 случаев контакта с НЛО, рассмотренных в отчете, произошли с личным составом ВМС. В документе также сказано, что в разведке США убеждены в причастности иностранных армий к этим инцидентам. И хотя бы часть воздушных феноменов могут быть экспериментальными технологиями России или Китая. Один чиновник рассказал New York Times, что НЛО - это точно не американские разработки. По его словам, в армии и разведке США распространено беспокойство, что Китай или Россия могли экспериментировать с гиперзвуковыми технологиями.

Россия много инвестирует в такое оружие из-за убеждения, что это позволит ей подавить американскую противоракетную оборону. Китай тоже разработал гиперзвуковое вооружение и даже демонстрировал его на военных парадах. Если НЛО - это китайские или российские аппараты, это означает, что гиперзвуковые исследования этих стран серьезно опередили американские военные разработки.

Пилотов ВМС часто шокировало то, что они видели. Во время одного из контактов странные объекты, один из которых был похож на волчок, который двигался против ветра, появлялись почти каждый день над Восточным побережьем с лета 2014 года до марта 2015-го. Пилоты сообщили командованию, что эти объекты не имели очевидного двигателя и не оставляли после себя газовых следов. Но они были способны подниматься на высоту 10 тысяч метров и достигать гиперзвуковую скорость.

"Эти штуки были в регионе целый день. 12 часов в воздухе - это на 11 часов дольше, чем мы ожидали", - сказал пилот F/A-18 Super Hornet лейтенант Райан Грейвс, который служит в ВМС уже 10 лет.

Читайте такжеCNN: В США показали отчеты с объяснениями к видео Пентагона о контактах с НЛОВ 2014 году пилот самолета Super Hornet чуть не столкнулся с НЛО. Тогда был подан официальный отчет о несчастном случае. Некоторые инциденты попали на видео. На одном из них за 2015 год объект пролетал над волнами океана, пока пилоты обсуждали, что это вообще такое.

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Перевод: Лесь Дымань