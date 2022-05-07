Они произошли в селе Воронково.

В непризнанном Приднестровье сообщили о новых взрывах. Они произошли в селе Воронково Рыбницкого района, которое находится неподалеку от границы с Украиной.

Как передают СМИ оккупированного региона, информацию о взрывах сообщило так называемое "министерство внутренних дел" Приднестровья.

"Над воинской частью в Воронковом летали по меньшей мере два дрона, раздались четыре взрыва. На месте работают специалисты. Предварительно сообщается, что пострадавших нет", — заявили в так называемом "МВД".

В заявлении также сказано о четырех взрывах в районе бывшего аэродрома. Первые два взрывных устройства были якобы сброшены с беспилотника прошлым вечером, примерно в 21:40 по местному времени. Через час атака повторилась.

"Глубина воронок составляет около 1 метра, диаметр — около 25 сантиметров", — добавили в "министерстве".

Обострение в Приднестровье: что известно

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе Парканы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти происшествия назвали провокацией, организованной спецслужбами России. Украинская разведка также сообщила, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью и готовят в этом регионе провокации на майские праздники.

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа так называемой "спецоперации" в Украине российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор к Крыму, и контроль над югом Украины, который предоставит "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где наблюдаются факты притеснения русскоязычного населения".

По данным Генштаба ВСУ, российские войска, находящиеся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Семьи офицеров оперативной группы РФ в Приднестровье готовятся эвакуировать.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

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