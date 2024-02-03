Военные США заявили, что удары наносились со знанием того, что на объектах будут жертвы.

США нанесли авиаудары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Эти цели связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана и формированиями проиранских боевиков.

Эти удары стали первым ответом на атаку на военную базу США в Иордании. Как отметил Голос Америки, в ближайшее время американские военные продолжат операции в регионе.

При этом, глава МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что эти удары представляют собой "еще одну авантюрную и стратегическую ошибку, которая приведет только к усилению напряженности и нестабильности".

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В свою очередь власти Ирака вызвали поверенного в делах США в Багдаде, чтобы выразить официальный протест. А поддерживаемые Ираном группировки, заявили, что погибли 16 их членов, включая боевиков и медиков, хотя правительство страны перед этим заявило, что среди 16 погибших были мирные жители.

По словам директора Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдулрахмана, в результате ударов погибли 23 человека, охранявших объекты.

Тем временем, директор Объединенного штаба, американский генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что атаки были успешными, поскольку за ними произошли большие вторичные взрывы во время попадания в оружейные арсеналы боевиков. Он отметил, что удары наносились со знанием того, что на объектах будут жертвы.

Ситуация на Ближнем Востоке

Пентагон заявил, что не хочет войны с Ираном и думает, что ближневосточная страна тоже не хочет войны.

Иран стремится не вмешиваться в региональный конфликт, хотя и поддерживает группировки в Ливане, Йемене, Ираке и Сирии - так называемую "Ось сопротивления", враждебную Израилю и интересам США.

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