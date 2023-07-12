Эта техника хорошо подходит для боя в городских районах.

Норвегия передаст Украине 1000 новых сверхмалых беспилотных комплексов Black Hornet.

Как сообщило правительство Норвегии, украинская сторона обратилась к ним с просьбой предоставить этот вид оборудования для использования в борьбе с российским вторжением.

"Украина очень довольна предыдущими норвежскими поставками этого типа разведывательных беспилотников, которые были разработаны в сотрудничестве между Силами обороны Норвегии и Институтом оборонных исследований. Беспилотник, который получил название Black Hornet, производится в Норвегии, и сейчас мы предоставляем Украине 1000 новых комплектов беспилотников", – рассказал министр обороны страны Бьерн Арильд Грамм.

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Ранее Великобритания и Норвегия совместно передали партию микродронов, транш которых финансировали из Британского фонда военной помощи Украине на сумму $9,1 млн долларов США.

Помощь Украине от Норвегии

Вооруженные силы Королевства Норвегии планируют обучить около 3200 украинских военных в течение 2023 года.

В июне Норвегия совместно с Данией согласовали передачу Украине дополнительных артиллерийских снарядов.

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